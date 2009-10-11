В Донецкой области во время охоты убит 13-летний подросток.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, мать подростка заявила о пропаже 13-летнего сына, который поехал на охоту со своим 17-летним братом и его 25-летним приятелем, но потерялся и не вернулся домой.

Как отметила следователь Краснолиманского горотдела милиции Юлия СЕЙТУМИРОВА, выехавшая по месту жительства семьи следственно-оперативная группа сразу же опросила старшего брата пропавшего мальчика, который «тут же огорошил сотрудников милиции, что это он нечаянно из ружья попал в голову своему младшему брату». На следующий день юноша показал место, где все случилось, и где они с приятелем закопали погибшего. Подростка с огнестрельным ранением в голову правоохранители обнаружили на метровой глубине в лесном массиве поселка Дробышево, недалеко нашли и ружья, брошенные горе-охотниками.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 119 Уголовного кодекса Украины – неосторожное убийство.

Однако, как сказала Ю.СЕЙТУМИРОВА, проведенный ряд следственных действий заставил усомниться в правдивости показаний старшего брата. По ее словам, «неточности и нестыковки в его рассказе все больше бросались в глаза, и в какой-то момент парень не выдержал и признался, что выстрел произвел вовсе не он, а его старший друг, который показывал ему, как нужно пользоваться ружьем».

По словам следователя, допрошенный 17-летний парень настаивал, что выстрел был случайный, а причину своего поведения объяснил тем, что товарищ попросил взять вину на себя. Дело в том, что этот 25-летний товарищ ранее был неоднократно судим, поэтому он объяснил напарнику, что брату быстрее поверят в смертельный выстрел по неосторожности.

Со слов следователя, необходимо провести еще целый ряд экспертиз, которые и дадут ответ – на самом ли деле это убийство было совершено по неосторожности или выстрел был целенаправленным.

По словам Ю. СЕЙТУМИРОВОЙ, 25-летний житель поселка Дробышево в настоящее время арестован. Ведется следствие.