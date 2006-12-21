Порошенко заявляет о сложностях с законопроектом о местных налогах

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности, член фракции «Наша Украина» Петр ПОРОШЕНКО заявляет о сложностях в рассмотрении законопроекта о налогообложении местными налогами и сборами с целью подготовки соответствующего раздела проекта Налогового кодекса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе П.ПОРОШЕНКО, об этом он сказал сегодня во время комитетских слушаний, которые проводились совместно с Ассоциацией городов Украины.

„Мы должны услышать голос каждого города, каждого населенного пункта. Мы должны взвесить и учесть пожелания всех органов местного самоуправления и найти золотую середину с пожеланиями представителей бизнеса”, - сказал он.

Представители местных органов самоуправления, которые выступали во время комитетских слушаний, отметили важность и необходимость изменений, предложенных законопроектом.

Председатель парламентского комитета отметил, что необходимо особое внимание уделять обсуждению законопроекта с представителями местного самоуправления и бизнеса, чтобы не пропустить ни одной ошибки, что приведет к конфронтации в зале парламента.

„Без этого мы не сформируем финансовую базу местного самоуправления”, - сказал П.ПОРОШЕНКО.