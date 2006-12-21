Янукович приготовил требования к Ющенко от имени губернаторов

Совет развития регионов, который проходил сегодня в Киеве, подготовил Представление Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с предложением ускорить введение в действие Закона Украины „О Государственном бюджете Украины на 2007 год” и, таким образом, устранить все препятствия к утверждению местных бюджетов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

Представители регионов считают, что в связи с промедлением принятия такого важного для государства решения фактически заблокировано формирование и утверждение показателей местных бюджетов. Кроме этого, местные органы власти не имеют возможности определить объемы финансирования в следующем году региональных и местных программ социально-экономического развития. И самый болезненный вопрос – это потребность регионов в субвенции на компенсацию растущих цен на энергоносители, которая должна перечисляться именно из государственного бюджета, говорится в Представлении.

Совет регионов отметил необходимость последующего совершенствования межбюджетных отношений и создания условий для большей финансовой самодостаточности регионов. Для этого, по данным пресс-службы Минфина, принято решение создать рабочую группу по подготовке предложений относительно внесения изменений в Бюджетный кодекс, в частности, в части усовершенствования распределения объема межбюджетных трансфертов между государственным и местными бюджетами. Главы областей считают необходимым, чтобы порядок формирования проектов государственного и местных бюджетов начинался с базового уровня – то есть, из наименьшей территориальной единицы – уже с нового года. До формирования бюджетов должны быть также привлечены областные и городские советы, государственные администрации и соответствующие научные учреждения, чтобы обеспечить комплексный и взвешенный подход к формированию главных смет и государства в целом, и территориальных единиц.

Заместитель председателя Совета регионов, первый вице-премьер-министр, министр финансов Николай АЗАРОВ добавил, что правительство также по итогам первого квартала будет инициировать законодательное решение, которое позволит, в случае перевыполнения местными бюджетами прогнозных поступлений в государственный бюджет, оставлять 50% от суммы перевыполнения в местных бюджетах.

На заседании Совета регионов было принято решение принять необходимые меры, чтобы местные бюджеты всех уровней были приняты в сроки, определенные Бюджетным кодексом.

В частности, председатель Полтавского областного совета Александр УДОВИЧЕНКО заявил, что у представителей регионов есть все основания требовать подписания государственного бюджета, поскольку то увеличение социальных расходов, которое в нем заложено, ожидают все граждане Украины.

На период до вступления в силу закона о госбюджете-2007 расходы местных бюджетов, по решению Совета, будут осуществляться с учетом соответствующих норм Бюджетного кодекса. То есть, в объемах расходов в прошлом году за направлениями, которые предусмотрены, в то же время, госбюджетом-2006 и госбюджетом-2007, принятым Верховной Радой Украины.

При этом финансирование расходов на зарплату, стипендии, обеспечение продуктами питания, приобретение медикаментов и перевязочных материалов, оплата коммунальных услуг и энергоносителей и социальная защита населения должна быть первоочередной, вместо этого, ограниченное выделение ассигнований на капитальные расходы и расходы не первоочередного характера.

Председатель Совета регионов, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отметил, что до вступления в силу закона о госбюджете-2007 расходы из местных бюджетов должны осуществляться с применением жесткого режима экономии с помесячной росписью.