Миссия МВФ пробудет в Киеве две ближайшие недели

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в понедельник 12 октября прибывает в Киев, сообщает на своем сайте Министерство финансов Украины.

"С 12 по 24 октября в г.Киеве будет находиться миссия МВФ во главе с Джейлой Пазарбазиолу.

В ходе встречи заинтересованных сторон будут обсуждаться вопросы экономической и финансовой ситуации в Украине. Экспертами МВФ будет оценено выполнение показателей критериев эффективности программы "Стенд-бай", согласно Меморандуму об экономической и финансовой политике от 23.07.2009, подписанного между Украиной и Международным валютным фондом", - говорится в сообщении.