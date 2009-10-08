В металлоломе обнаружили 9 авиабомб

7 октября во время проверки пункта приема металлолома, который расположен на территории завода бетонных изделий в Червонограде Львовской области, работники милиции обнаружили 9 авиационных бомб времен Второй мировой войны.

Об этом сообщил УНИАН и.о. начальника пресс-центра ГУ МЧС Украины в Львовской области Виталий ТУРОВЦЕВ.

На данное время все авиабомбы изъяты и вывезены за пределы города. Работники милиции выясняют происхождение опасных находок и проверяют деятельность пункта приема металлолома.