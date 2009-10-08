Одесские депутаты отказались обсуждать статус русского языка

Депутатское большинство отказалось обсуждать на 18 сессии Одесского горсовета 5-го созыва вопрос об изменении статуса русского языка в областном центре, который требовали внести в повестку дня член фракции Партии регионов Алексей ГОНЧАРЕНКО и внефракционный депутат Валентина КОЗАЧИШИНА, избранная от блока Наталии Витренко.

Предложение рассмотреть вопрос о проведении 17 января 2010 года местного консультативного референдума о придании русскому языку в Одессе статуса государственного внесла В.КОЗАЧИШИНА. «Регионал» А.ГОНЧАРЕНКО также предложил ввести обучение в школах на русском языке, что, впрочем, и сейчас осуществляется в десятках школ Одессы, где проживают свыше 67 процентов украинцев, согласно данным последней переписи городского населения.

Члены горсовета не поддержали оба проекта, согласившись с высказанным мнением городского головы Эдуарда ГУРВИЦА, что «обсуждать вопрос статуса русского языка бессмысленно - он не входит в компетенцию горсовета». По словам мэра Одессы, «мне тоже не нравится, что над городом летают иностранные спутники, однако я не пытаюсь внести это в повестку дня».

На сессии было обнародовано обращение тысяч горожан-избирателей, проведших сегодня митинг у здания мэрии, которые призвали членов горсовета "прекратить бездействовать и выяснять отношения: на первом месте для депутатов всех уровней должны оставаться реальные интересы людей. Нет популизму и политическому экстремизму!"

Как акцентируется в документе, зачитанном на сессии членом горсовета Мариной БАГРИЙ-ШАХМАТОВОЙ, некоторые депутаты рано начали предвыборную кампанию, чтобы «остаться в списках» нового состава горсовета. Если для кого-то, к примеру, «разорение кредитных союзов - подлинное несчастье, то для таких, как депутат Светлана ФАБРИКАНТ - лишь этап в развитии личного бизнеса. Для многих горожан повышение цен на газ - реальная угроза остаться зимой без тепла, а для депутата Алексея ГОНЧАРЕНКО - повод для пустопорожних заявлений и саморекламы".

Сессия заслушала и утвердила отчет исполкома о выполнении горбюджета за первую половину 2009 года. Большинством голосов создана комиссия для повторной проверки коммунального предприятия «Питание». Горсовет также решил взять для поддержки коммунальных предприятий банковский кредит на сумму свыше 30 млн. грн., рассмотрен и отклонен проект Концепции развития системы теплоснабжения Одессы на 2010-2015 годы.