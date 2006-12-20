Памятник УПА снесли в честь Дня чекиста и к дню рождения Сталина

Руководство Евразийского союза молодежи берет на себя ответственность за организацию демонтажа памятника УПА в Харькове.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Сетевой ставки ЕСМ (лидер ЕСМ – УНИАН) Павел ЗАРИФУЛЛИН.

"Акция была организована в ответ на неоднократные акты вандализма в отношении советских и российских памятников в Украине и особенно на Галичине. Памятник УПА был выбран нами потому, что мы считаем эту организацию фашистской, служившей гитлеровцам в качестве карателей, - заявил П.ЗАРИФУЛЛИН. - Мы считаем Харьков и Украину своей русской землей, поэтому мы не можем примириться с фактором нахождения на Украине памятников фашистам".

Как сообщил П.ЗАРИФУЛЛИН, акция в Харькове была организована силами украинских подразделений ЕСМ. "Наша организация сетевая, неудивительно, что большинство наших структур, в том числе и в Харькове, ничего не знали о готовящейся акции, - отметил начальник Сетевой ставки ЕСМ. - В каждом крупном городе Украины есть несколько наших ячеек, которые работают параллельно и напрямую с центром". По словам П.ЗАРИФУЛЛИНА, "что-то определенное о непосредственных исполнителях акции" он по понятной причине сказать не может.

В сообщении ЕСМ, которое сегодня вечером получил корреспондент УНИАН, говорится, что 20 декабря в честь Дня чекиста и ко Дню рождения Иосифа Сталина (127-я годовщина Иосифа Сталина отмечается 21 декабря - УНИАН) в Молодежном парке в Харькове "состоялись похороны памятного камня Украинской повстанческой армии".

Как сообщал УНИАН, в ночь с 19 на 20 декабря был демонтирован памятный знак УПА в Молодежном парке Харькова. На месте памятного знака был найден флаг ЕСМ - черный флаг с желтой символикой.

Начальник управления взаимодействия с правоохранительными органами, оборонной и мобилизационной работы облгосадминистрации Харькова Александр НЕЧИПОРЕНКО назвал провокацией, которая будет иметь далеко идущие последствия, снос памятного знака воинам УПА.

Коснувшись вопроса о флаге с символикой ЕСМ, который был оставлен в Молодежном парке на месте происшествия, начальник управления сообщил, что руководитель союза Александр МЕДИНСКИЙ заявил ему в ходе телефонного разговора, что "ни он, ни его организация не имеют никакого отношения к сносу этого памятника".

Правоохранительные органы проводят расследование, и по факту происшествия, возможно, будет возбуждено уголовное дело.

Напомним, Евразийский союз молодежи является организацией, которая ориентирована на пророссийскую, проевразийскую часть населения. Цель ЕСМ - восстановление империи в рамках границ бывшего Союза ССР.

ЕСМ известна в Украине своими антипрезидентскими и антиукраинскими акциями.