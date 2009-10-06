Поножовщина в павлоградском кафе: 4 человека - в реанимации

В Павлограде в результате драки в кафе, которая возникла ночью 5 октября, четверо мужчин в возрасте от 22 до 26 лет госпитализированы в реанимационное отделение городской больницы с колото-резаными ранами разной степени тяжести.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Управления МВД в Днепропетровской области.

Среди пострадавших – участковый инспектор Павлоградского горотдела милиции, который находится в очередном отпуске.

Установлено, что в кафе отдыхали две компании, между которыми внезапно возникла ссора, переросшая в конфликт, а затем в драку. Среди инициаторов драки был 23-летний гражданин Азербайджана, которого уже задержали сотрудники сектора уголовного розыска Павлоградского горотдела милиции.

Осуществлены меры по установлению и задержанию других соучастников преступления.

Следственным отделом Павлоградского горотдела милиции возбуждено уголовное дело по ст. ст. 15, 115 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).