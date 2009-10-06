В Ровно убили 10-летнюю девочку

В подвале одной из новостроек Ровно оперативники обнаружили тело 10-летней девочки. Об этом сообщила ЗІКу начальник отдела связей с общественностью УМВД Украины в Ровенской области Тамара Лысенко.

Накануне, как отмечается в сообщении, родители ребенка заявили в милицию о ее исчезновении.

Весть об исчезновении поступила в милицию 3 октября в 02.40. Стражи порядка подняли на ноги весь личный состав и начали поиски. В 11.00 работники милиции обнаружили труп разыскиваемой. При его поверхностном обзоре стало понятно, что ребенку «помогли» умереть.

На следующий день милиционеры вышли на след 17-летнего юноши, которого подозревают в совершении этого резонансного преступления. Он задержан.