В Нафтогазе назвали предварительную стоимость российского газа

Предварительная стоимость российского газа для Украины на 4-й квартал составит 208-209 долл. за 1 тыс. кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник управления по связям с общественностью и СМИ НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ сегодня журналистам в Киеве.

«Ориентировочно, 208-209 долл. за 1 тыс. кубометров. Предварительная стоимость такая», - сказал он.

Также он добавил, что в 4-м квартале НАК «Нафтогаз Украины» планирует закупить около 14 млрд. кубометров российского газа, за который будет рассчитываться «за счет основной деятельности».

Справка УНИАН. Согласно долгосрочному газовому контракту, подписанному ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», цена на газ на 2009 год рассчитывается по европейской формуле цены с понижающим коэффициентом 0,8 (базовая цена – 450 долл. за 1000 куб. м). Таким образом, в 1-м квартале 2009 года цена на газ для Украины составляла 360 долл. за 1000 куб. м, во втором квартале она снизилась до 270,95 долл. за тыс. куб. м, в третьем - до 198,34 долл. за тыс. куб. м.

С 1 января 2010 года «Газпром» станет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.