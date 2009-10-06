Безработный ограбил банк с помощью плоскогубцев

Сотрудники государственной службы охраны УМВД Херсонской области задержали 43-летнего безработного, ограбившего одно из отделений «Ощадбанка» в Херсоне.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления УМВД в Херсонской области.

Согласно сообщению, преступление было совершено 2 октября. Мужчина, в маске и кепке, ворвался в отделение и, угрожая неизвестным предметом, приказал кассирам отдать ему деньги. Одному из посетителей банка удалось вырваться из помещения и вызвать помощь. Однако кассиры отдали неизвестному около 2 тыс. грн., которые он спрятал в пакет и направился к выходу. Уже на улице преступник был задержан.

У нападавшего изъяли награбленные деньги, маску и предмет, которым он угрожал. Установлено, что задержанный угрожал не пистолетом, а плоскогубцами, которые были замотаны в тряпку.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (карается лишениям свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества).