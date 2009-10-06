Тимошенко предлагает дать директорам школ статус госслужащих

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает целесообразным предоставить директорам средних образовательных школ статус государственных служащих.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала вчера в ходе открытого заседания правительства по вопросам развития среднего образования.

«Это было бы логично, потому что директора школ – это и есть настоящие государственные служащие, это те люди, которые должны стимулироваться всеми возможными средствами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер сообщила, что в настоящее время в сфере среднего образования работает 20 тысяч 145 директоров школ. «Это означает, что нам нужно посчитать все, посмотреть, как это повлияет на финансы государства, и какой объем средств для этого необходим», - добавила она.