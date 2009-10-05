Ющенко о высшем образовании, патриотизме и избытке юристов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден в необходимости дальнейшего реформирования и усовершенствования системы высшего образования в Украине.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, об этом В.ЮЩЕНКО заявил во время встречи с членами Союза ректоров высших учебных заведений Украины.

«Мы все должны сделать, чтобы иметь образованную нацию. В этом - особая миссия государства», - сказал В.ЮЩЕНКО, подчеркнув особую роль педагогов как «авангарда, за которым идет все общество».

В этом контексте он призвал представителей украинской высшей школы заботиться не только о высоких стандартах учебы, но и формировать активную гражданскую патриотическую позицию студенчества и предложил высшим учебным заведениям приобщиться к национальным гуманитарным проектам – чествование памяти жертв Голодомора, восстановление Батурина, отмечать годовщины боя под Крутами и т. п.

Глава государства выразил убеждение, что образование должно быть безусловным приоритетом всех ветвей власти. «Я как Президент все буду делать для того, чтобы миссия образования с каждым днем росла», - заявил В.ЮЩЕНКО.

Свидетельством государственного внимания к этой сфере Президент назвал динамический рост бюджетных расходов на образование. Если в 2004 году, по его данным, эта сумма составляла 18,3 млрд. грн., то в 2008 году - 58,3 млрд. грн., в 2009 году - 65,8 млрд. грн., а проектом госбюджета-2010 предусмотрено 77,3 млрд. грн.

В.ЮЩЕНКО обратил внимание на реформы в сфере образования, наиболее весомым из которых назвал внедрение внешнего независимого оценивания (ВНО) знаний выпускников, что предоставило всем абитуриентам равные возможности для получения высшего образования и преодоления коррупции при вступлении в вузы. Не менее важным достижением, по его словам, стало присоединение Украины к Болонскому процессу, усиление социальной защиты всех участников учебного процесса, повышение зарплаты учителям и преподавателям и т. п.

Во время встречи В.ЮЩЕНКО предложил ректорам совместно обсудить и сформировать единое виденье дальнейших шагов модернизации высшего образования, в первую очередь усовершенствование сети вузов и их структуры. Сегодня, добавил он, сеть высших учебных заведений Украины насчитывает 881 заведение, из которых 353 имеют ІІІ-ІV уровни аккредитации (университеты, академии, институты, консерватории).

Как пример глава государства привел такие страны как Великобритания, где соответствующий показатель составляет 96, Франция – 78, Италия – 65, Испания – 5, Польша – 11.

Проблемой многих вузов Президент назвал малое количество студентов, что в среднем составляет всего 6,6 тыс. лиц, когда в большинстве стран мира в университетах учится в среднем 30 тыс. студентов. Также, по его мнению, необходимо усовершенствовать систему подчиненности государственных университетов 26 разным министерствам и ведомствам.

Президент констатировал, что проведено ВНО выпускников школ выявило ряд обстоятельств негативного характера, а прошлогодние и нынешние вступительные кампании - проблемы с льготными категориями абитуриентов. Он выразил убеждение, что такие категории как дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки , дети-инвалиды должны быть максимально социально защищены, однако действующая система тестирования приводит к тому, что количество «льготников» в престижных вузах и на популярных специальностях иногда превышает объем госзаказа.

Президент напомнил, что существует поручение профильному вице-премьеру и министру образования и науки устранить такие недостатки при проведении вступительной кампании в следующем году. «Это только укрепит ту систему внешнего тестирования, которую мы сегодня имеем», - убежден глава государства.

В контексте осуществления дальнейших реформ образования В.ЮЩЕНКО напомнил, что в интеграции к Болонскому процессу Украина должна продемонстрировать последовательность, в частности выполнить такие требования, как мониторинг внедрения в вузах кредитно-трансферной системы, организовать образовательный процесс в соответствии с европейскими стандартами, создать национальные рамки квалификаций в соответствии с общепринятой европейской практикой. Это должно быть сделано с тем, чтобы уже с 2010 года включиться в реализацию второго этапа Болонского процесса, который будет продолжен до 2020 года.

Президент выразил готовность способствовать созданию условий для автономии учебных заведений, которые готовы самостоятельно отвечать за учебный процесс, управление объектами интеллектуальной собственности, самостоятельно распоряжаться заработанными средствами. Он также высказался за формирование надлежащего уровня научных исследований и инновационной деятельности в высших учебных заведениях Украины, особенно в университетах.

Поддерживая политику государственного заказа, В.ЮЩЕНКО в то же время констатировал, что такие средства часто тратятся неэффективно, о чем свидетельствует избыток экономистов и юристов и одновременно дефицит инженерных и строительных кадров. В итоге только треть выпускников вузов получает направление на работу. Президент высказался за то, чтобы исправить такой дисбаланс в подготовке специалистов.

Союз ректоров государственных высших учебных заведений Украины объединяет 223 руководителя высших учебных заведений III – IV уровней аккредитации. Президент союза - ректор Киевского национального университета им. Т.Шевченко Леонид ГУБЕРСКИЙ.