В Киеве расстреляли владельца ТЦ, жена - в заложниках (добавлены фото)

В Киеве на Окружной дороге (ул. Петропавловская, 12) вблизи обойного рынка неизвестные расстреляли владельца мебельного супермаркета и его охрану.

Как сообщил УНИАН информированный источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, инцидент произошел около 14.40. Известно, что люди были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Торговый центр, по информации источника, носит название “Форум”.

Нападавшие скрылись на двух автомобилях, один из которых впоследствии попал в ДТП. Как сообщает источник, водитель этого автомобиля был обнаружен мертвым с огнестрельным ранением. Также собеседник агентства отметил, что нападавшие взяли в заложники жену владельца супермаркета. По некоторым данным, владелец торгового центра известен по прозвищу «Курд».

На место совершения преступления выехали следственные оперативные группы милиции.

Фото УНИАН