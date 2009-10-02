В Киеве расстреляли владельца ТЦ, жена - в заложниках (добавлены фото)

18:10, 02 октября 2009
Общество
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Трагедия на Окружной дороге

В Киеве на Окружной дороге (ул. Петропавловская, 12) вблизи обойного рынка неизвестные расстреляли владельца мебельного супермаркета и его охрану.

Как сообщил УНИАН информированный источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, инцидент произошел около 14.40. Известно, что люди были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Торговый центр, по информации источника, носит название “Форум”.

Нападавшие скрылись на двух автомобилях, один из которых впоследствии попал в ДТП. Как сообщает источник, водитель этого автомобиля был обнаружен мертвым с огнестрельным ранением. Также собеседник агентства отметил, что нападавшие взяли в заложники жену владельца супермаркета. По некоторым данным, владелец торгового центра известен по прозвищу «Курд».

На место совершения преступления выехали следственные оперативные группы милиции.

Фото УНИАН

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