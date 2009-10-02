В Газе Украины намекают, что жители 11 областей тепла могут не дождаться

ДК «Газ Украины» будет заключать договоры на поставки природного газа в отопительном сезоне 2009-2010 гг. только с теми предприятиями коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ), которые полностью рассчитались за потребленный природный газ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».

Компания отмечает неудовлетворительный уровень погашения задолженности предприятий ТКЭ перед началом нового отопительного сезона. По состоянию на 30 сентября 2009 г. задолженность предприятий ТКЭ за газ, потребленный в отопительном сезоне 2008-2009 гг. (с 1 октября 2008 г.), составляет свыше 2,77 млрд. грн. Уровень оплаты – 69%.

Наибольшую задолженность перед ДК «Газ Украины» за природный газ, потребленный с октября прошлого года, имеют предприятия ТКЭ Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Одесской областей. Низким является также уровень расчетов предприятий ТКЭ Ривненской, Кировоградской, Закарпатской, Черкасской, Херсонской и других областей.

Также растет задолженность перед ДК «Газ Украины» АЭК «Киевэнерго» - долг за потребленный в 2008-2009 гг. природный газ превышает 768,7 млн. грн., уровень оплаты в 2009 г. - 56%.

ДК «Газ Украины» обращает внимание руководства местных органов власти и предприятий ТКЭ на необходимость срочно провести расчеты за текущее потребление и погасить задолженность за природный газ, использованный в отопительном сезоне 2008-2009 гг.

Справка УНИАН. В соответствии с требованиями постановления Кабинета министров Украины от 27.12.2001 г. №1729, импортированный природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного природного газа.

Согласно требованиям Закона Украины «О теплоснабжении» (ст. 13), ответственность за обеспечение теплом населенных пунктов возложена на местные органы власти.