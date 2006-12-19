Черновецкий предохраняется от депутатов

В сессионном зале Киевского городского совета после ремонта установлена прозрачная перегородка между президиумом и залом, в котором размещаются депутаты.

Как передает корреспондент УНИАН, председательствующие на заседаниях сессии Киевсовета будут сидеть за этой стеной.

В настоящее время продолжается заседание согласительного совета с участием председателей фракций, которое ведет секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ.

В повестку дня пятого пленарного заседания сессии Киевсовета внесен пакет земельных вопросов и вопросов собственности.

Также с голоса на обсуждение Киевсовета внесен вопрос об отмене предыдущих решений совета о создании коммунальных предприятий «Труханов остров» и «Жуков остров», вопрос об отмене коммунальных тарифов, введенных с 1 декабря, о создании комиссий по расследованию избиения двух депутатов Киевсовета, а также вопрос о внесении изменений в порядок приобретения права на землю.

Депутаты от межфракционного депутатского объединения «Демократический Киев» обещали настаивать, чтобы первым на пленарном заседании рассматривался вопрос об отмене повышенных тарифов. Также они будут настаивать, чтобы Киевсовет сегодня не рассматривал земельные вопросы и вопросы собственности.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря мэр Киева Леонид ЧЕНОВЕЦКИЙ заявил, что 12 декабря во время блокирования сессии Киевсовета оппозиционные депутаты, в том числе и народные депутаты, повредили оборудование в зале заседаний на несколько десятков тысяч гривен.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ показал журналистам два вырванных микрофона в президиуме Киевсовета, рассказал, что повреждены компьютеры, и продемонстрировал разбросанные по залу и президиуму стулья.

В свою очередь лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО опровергла заявление Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО. По словам Ю.ТИМОШЕНКО, антураж в сессионном зале Киевского городского совета, продемонстрированный представителям СМИ Киевским городским председателем, создан командой мэра для дискредитации оппозиции. Оппозиция в зале ничего не ломала, а только блокировала трибуну и президиум.