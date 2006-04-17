Ющенко: Украина рассчиталась за газ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Украина рассчиталась за поставленный с начала года газ за период январь-февраль, и сейчас проводятся расчеты за март.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал сегодня, отвечая на вопрос журналистов по поводу информации, распространенной российскими СМИ о том, что Украина якобы не рассчитывается за поставленный газ.

«Что касается состояния расчетов – за январь и февраль расчеты проведены, речь идет по марту - сейчас идут переговоры двух сторон по суммам, по графику, по процедурам», - сказал, в частности, В.ЮЩЕНКО.

Он также сообщил, что по этому поводу встречался с руководством НАК «Нафтогаз Украины», и что ему докладывали о тех вариантах и способах расчета, над которыми сегодня работает НАК. «Я думаю, что нужно дать определенное время для того, чтобы мы получили по этому вопросу окончательный ответ», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, по данным российской газеты «Время новостей» от 14 апреля, эксклюзивный продавец импортного газа Украине RosUkrEnergo с 10 апреля на 50% уменьшил поставки газа в Украину.

По информации издания, «причиной ограничения послужили тотальные неплатежи со стороны «Нафтогаза Украины».

В тот же день “Нафтогаз” опроверг информацию об ограничении поставок газа в Украину.