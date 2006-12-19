Завтра погода ухудшится

Завтра в Украине ожидается ухудшение погоды.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ожидается переменная облачность. Без существенных осадков, только в южных областях ночью и утром дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед. Ночью и утром по Украине местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; в южной части северо-восточный, 7-12 м/с, в Крыму днем отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в южных областях и в Крыму на протяжении суток от 1° мороза до 4° тепла.

21-22 декабря - облачно с прояснениями. Без существенных осадков, только ночью 21 декабря на крайнем западе страны, а 22 декабря местами в северной части небольшой снег. Ветер северо-восточный (в западных и северных областях юго-западный) с переходом на западный, 5-10 м/с, на побережье морей 21 декабря отдельные порывы 15-20 м/с. Температура в западных областях ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в Закарпатье до 5° тепла (в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем 1-6° мороза); на остальной территории ночью 3-8° мороза, на Левобережье и в Кировоградской, Николаевской областях местами 9-12° мороза, днем от 2° тепла до 3° мороза, на востоке страны до 6° мороза.

23-24 декабря - без существенных осадков, только 24 декабря на севере Левобережья и в восточных областях временами небольшой снег и мокрый снег. Температура ночью от 1° тепла до 5° мороза, в восточной части до 8° мороза; днем от 3° мороза до 3° тепла.

В Киеве и области в среду ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами по области туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в Киеве ночью 2-4° мороза, днем около 0°; по области ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

21-22 декабря - облачно с прояснениями. Без существенных осадков, только ночью 22 декабря местами небольшой снег. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем от 2° тепла до 3° мороза.

23-24 декабря - без существенных осадков. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.