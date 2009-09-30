Обвинения РПЦ в притеснениях на Западной Украине - безосновательны

Глава Украинской Греко-католической церкви Блаженнейший ЛЮБОМИР заявляет, что обвинения Русской православной церкви в притеснениях православных в Западной Украине не имеют под собой никаких оснований.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УГКЦ, об этом Блаженнейший ЛЮБОМИР заявил, комментируя обвинения, которые во время недавней встречи с Папой Римским БЕНЕДИКТОМ XVI и кардиналом Леонардо САНДРИ, префектом Конгрегации для Восточных Церквей, высказал руководитель Отдела внешних церковных связей Московской патриархии Архиепископ Волоколамский ИЛЛАРИОН.

«Эти обвинения звучат постоянно, но я еще не слышал, чтобы кто-то их доказал», – сказал глава УГКЦ. Он рассказал, что перед представителями Ватикана греко-католиков часто обвиняют либо в «разгроме трех православных епархий» (хотя и сегодня в структуре УПЦ действуют Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская епархии), либо в «насильственном захвате православных храмов», либо в «препятствии строительства новых церквей». «Если бы мы услышали серьезные, аргументированы обвинения, то это было бы важным фактом, но до сих пор нас обвиняли, не предоставляя никаких доказательств», – отметил Блаженнейший ЛЮБОМИР.

«Я не знаю ни одного случая, когда бы мы забрали хотя бы один православный храм, построенный прихожанами РПЦ. В 1946 году Русская Православная Церковь в Западной Украине получила от государства более 500 храмов. Нельзя сказать, что это были храмы РПЦ», – объяснил глава УГКЦ. По его словам, “при выходе УГКЦ из подполья происходили досадные случаи, когда общество разделялось, и были большие недоразумения. Но это уже давнее прошлое, и сегодня практически нет конфликтных ситуаций”.

«Если у нас есть действительно такое большое влияние на местную власть, то почему еще до сих пор нам не вернули все помещения возле собора Святого Юра во Львове?», – спросил Предстоятель УГКЦ, комментируя обвинение, что УГКЦ через местную власть сопротивляется строительству нового кафедрального собора УПЦ во Львове. «Еще находясь во Львове, я два раза официально обращался и к областной, и к городской власти с тем, что Православная церковь имеет право получить землю для строительства нового храма. Я это выразительно сказал», – отметил глава УГКЦ.

При этом он подчеркнул: «Я все еще ожидаю объективных доказательств того, что греко-католики насильственно отобрали какие-либо храмы или препятствуют строительству новых церквей».