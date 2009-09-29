Представитель «Нортимы» в УНИАН прокомментирует отмену результатов конкурса по продаже ОПЗ

Сегодня в 16.30 в информационном агентстве УНИАН состоится пресс-конференция первого заместителя председателя правления "ПриватБанка", представителя компании "Нортима" Тимура НОВИКОВА по поводу отмены результатов конкурса по продаже Одесского припортового завода (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям. Трансляция пресс-конференции будет вестись здесь: http://www.unian.net/ukr/press/about_translation/

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