Кому выгодно убийство директора ”Озерки”

Депутат Днепропетровского облсовета Алексей КЕСАРИЦКИЙ выразил сомнение, что убийство гражданина России, руководителя днепропетровского рынка «Озерка» Владимира ВОРОБЬЕВА связано с долгами последнего российскому предпринимателю, экс-председателю "Российского клуба" Максиму КУРОЧКИНУ, о чем сегодня сообщила газета "Коммерсант-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах области. Такое мнение он высказал в комментарии агентству УНИАН.

"Для днепропетровской общественности и власти очевидно, что убийство Воробьева не было выгодно ни Курочкину, ни Коломойскому (крупный украинский бизнесмен – УНИАН). - По сути, этими выстрелами была произведена попытка сорвать достигнутые договоренности о мирном урегулировании хозяйственного конфликта вокруг рынка "Озерка", – заявил А.КЕСАРИЦКИЙ.

При этом он добавил, что "вопреки всему, я, как депутат облсовета, надеюсь, что ситуация все же наконец разрешится – многострадальный рынок "Озерка" оставят в покое, и люди получат возможность спокойно работать".

Как сообщал УНИАН, 16 декабря в 1:02 ночи в дежурную часть милиции по линии «02» поступило сообщение, что возле кинотеатра «Салют» в Октябрьском районе Днепропетровска раздаются выстрелы. На месте преступления милиция установила, что на автостоянке возле кинотеатра двое неизвестных из огнестрельного оружия нанесли многочисленные огнестрельные ранения В.Воробьеву (1966 г. р.). От полученных ран он умер на месте.

В.ВОРОБЬЕВ является гражданином России, жил в Днепропетровске.

Справка УНИАН. 30 октября т.г. была осуществлена попытка силового захвата рынка "Озерка". По факту вооруженного нападения было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия).

Кроме того, суд Индустриального района г. Днепропетровска дал санкцию на арест зачинщиков захвата рынка. Их действия квалифицированы как создание организованной преступной группировки.

Исходя из первых показаний, которые дали подозреваемые, за последними событиями вокруг «Озерки» стоит российский бизнесмен Максим КУРОЧКИН и один из бывших директоров рынка, который сейчас тоже является гражданином России.

В настоящий момент Днепропетровский центральный рынок «Озерка» принадлежит государству.

По информации СМИ, несколько раз рынок под свой контроль пытался взять М.КУРОЧКИН, которого украинские правоохранительные органы объявили в международный розыск за совершение ряда преступлений на территории Украины.

20 ноября М.КУРОЧКИН был задержан в аэропорту “Борисполь”. Накануне он сообщил телеканалу НТН, что прилетит в Киев по просьбе В.ВОРОБЬЕВА и украинского предпринимателя Геннадия КОРБАНА для решения конфликта вокруг рынка «Озерка».