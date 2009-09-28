Налоговая обнаружила подпольный цех по производству муки

Подпольный цех по производству муки был выявлен в производственном помещении одного из предприятий Николаева сотрудниками налоговой милиции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Николаевской области.

Согласно сообщению, на данный момент работа цеха прекращена, так как он функционировал без необходимых разрешительных документов.

По данным ГНА, в ходе проверки на предприятии было изъято обородувание, более 200 тонн зерна и 20 тонн муки, на общую сумму 280 тыс. грн.

В настоящее время проверка продолжается, сообщают налоговики. По ее результатам материалы дела будут направлены в суд в соответствии со ст. 164 Кодекса Украины об административных нарушениях (нарушение порядка ведения хозяйственной деятельности), которой предусмотрена ответственность в виде наложение штрафа от 20 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья.