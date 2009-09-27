Мошенники вместе с чиновниками Минобороны нагрели державу на 11 млн.

Работники Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД разоблачили преступную группировку, участники которой в сговоре со служебными лицами Министерства обороны Украины под видом продажи военного недвижимого имущества занимались мошенничеством.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.

По ее данным, злоумышленники предоставляли неправдивые сведения физическим и юридическим лицам о наличии в созданном ими ООО возможностей организовать продажу военного недвижимого имущества. Мошенники заверяли будущих покупателей в наличии предварительных договоренностей по этому вопросу с высокопоставленными должностными лицами Минобороны Украины.

С целью психологического влияния лидер группировки использовал поддельное удостоверение генерал-лейтенанта и представлялся помощником заместителя министра обороны Украины. В дальнейшем от имени уже упомянутого общества заключались договора на предоставление услуг по приобретению и юридическому оформлению в собственность военного имущества. Эти договора предусматривали обязательную предоплату покупателями в размере 20-30% от стоимости имущества. Далее средства участниками группы присваивались. По предварительным подсчетам, мошенники нанесли ущерб государству на общую сумму свыше 11 млн. грн.

По данным фактам Военной прокуратурой Центрального региона Украины возбуждено уголовное дело по ряду статей Уголовного кодекса Украины.