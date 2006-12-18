В университете Поплавского ищут бомбу

Неизвестный «заминировал» Киевский национальный университет культуры и искусств, ректором которого является Михаил ПОПЛАВСКИЙ.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в городе Киеве, информация об этом поступила сегодня от анонима по телефону милиции «02» в 12.00, после чего сразу на место выехала следственно-оперативная группа и взрыво-техническая служба для проверки сообщения.

По информации ЦОС, занятия в вузе приостановлены. Сотрудники милиции обследуют помещение.