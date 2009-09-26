В Крыму на пожаре пострадали двое детей

В крымском селе Прямовка на пожаре в частном доме пострадали двое малолетних детей.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации Главного управления МЧС Украины в АРК, загорание вещей в доме на площади около 1,5 кв. м. произошло сегодня ночью.

На пожаре пострадали девочка, 2006 года рождения, которую с ожогами 1-2 степени тяжести госпитализировали в ожоговый центр Симферополя, и мальчик, 2007 года рождения, который был госпитализирован в Республиканскую детскую больницу Симферополя с диагнозом отравление угарным газом.

Причина пожара устанавливается.