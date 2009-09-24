В Украине в этом году закрылись с десяток кинотеатров

В Украине однозальные кинотеатры не выдерживают конкуренции с мультиплексами, а владельцы сетей ориентируются не на охватывание новых регионов и категорий зрителей, а на переманивание аудитории друг у друга. Об этом пишет еженедельник «Комментарии:».

В течение года в Украине закрылось около десятка кинотеатров, среди которых легендарный одесский «Уточкино». Некоторые из них не выдержали конкуренции с мультиплексами, как, например, киевская «Кинопанорама». В то же время открылся только один семизальный кинотеатр «Кронверк» в Харькове, который входит в российскую сеть, подконтрольную консорциуму «Альфа-групп» Михаила ФРИДМАНА. Хотя в этом году украинские игроки готовились к выходу на рынок иностранных сетей - «Синема Парк», который входит в российскую ФПГ «Интеррос», «Пять звезд» группы «Парадиз», а также польской медиагруппы ITI Multikino и израильской Cinema City International - и открытия ими, по меньшей мере, 70-80 кинозалов по всей стране.

По мнению экспертов, украинский рынок просто утратил прежнюю привлекательность для иностранных сетей - здесь более чем вдвое увеличились сроки окупаемости.

«Когда мы начинали строить сеть, мы ориентировались возвратить вложенные средства за пять лет. После украинизации сроки возврата передвинулись до семи лет, а теперь, с учетом кризиса, - до 10-12», - объяснил «Комментариям:» совладелец компании «Мультиплекс-холдинг» Антон ПУГАЧ.

Впрочем, по мнению других участников рынка, за иностранными киносетями обычно стоят крупные финансовые холдинги, которые вряд ли рассчитывают на быструю прибыль и готовы вкладывать средства, чтобы занять место. Сдерживающим фактором для развития сетей кинотеатров, скорее, является отсутствие мест для их размещения. Украинский рынок и до кризиса страдал от несвоевременной сдачи в эксплуатацию торгово-развлекательных центров, а теперь же строительство большинства из них вообще заморожено на неопределенный срок, отмечает издание.

Сейчас большинство участников рынка видят дальнейший рост количества кинотеатров исключительно за счет мультиплексов, размещенных на территории новых ТРЦ: «С кризисом проблемы однозальников увеличились; их прибыль, которая и так приближалась к нулю, этот порог все-таки переступила. Так, закрылись старые однозальники в Днепропетровске, которые были реконструированы на пике волны, и сейчас оказались никому не нужными», - говорит директор компании «КиноСвит» Сергей СТРОНОВ.

При этом, расширяя сети кинотеатров, их владельцы будут ориентироваться не на привлечение новых категорий зрителей, в бюджете которых не предусматривались расходы на посещение кино, и охватывание новых регионов, а на переманивание аудитории друг у друга и стимулирование ее потребительской активности за счет спецпредложений, акций и систем лояльности. «Курс на расширение будет преследовать именно эти цели. Рассчитывать на дальнейший рост посещаемости в нынешних условиях рискованно. Новый мультиплекс «Линии Кино», который открывается в октябре в ТРЦ Dreamtown (Оболонь, Киев), просто оттянет аудиторию из уже работающих в этом районе сетей - «Одессы-Кино» в «Караване», «Баттерфляй» на Петровке и из своего же трехзальника в «Метрополисе», - считает совладелец одного из столичных кинотеатров.