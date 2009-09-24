Оппозиция заявляет, что у украинской армии денег на еду - до 5 октября

Член парламентской фракции Партии регионов, министр обороны оппозиционного правительства, генерал армии Украины Александр КУЗЬМУК заявляет о необходимости приостановки выполнения государственных программ развития Вооруженных сил Украины и разработки и внедрении в армии антикризисного плана до 2015 года.

Об этом А.КУЗЬМУК заявил в интервью УНИАН, комментируя ситуацию с обеспечением нужд обороны государства в текущем году и финансированием Вооруженных сил Украины, что предусмотрено в правительственном проекте государственного бюджета на 2010 год.

По словам А.КУЗЬМУКА, оборонный бюджет на 2009 год направлен на разрушение не только Вооруженных сил, но и обороноспособности государства в целом, где ключевую позицию занимает армия.

«Правительство создало такой бюджет, который оно могло без усилий выполнить. И все заявления в течение текущего года, что Вооруженные силы финансируются изо дня в день и в полном объеме, отвечают действительности, но не является адекватными реальным насущным потребностям армии», - сказал А.КУЗЬМУК.

Министр обороны оппозиционного правительства сообщил, что уже с 5 октября завершаются ассигнования, предусмотренные на питание военнослужащих срочной службы ВСУ; в конце июля исчерпались средства на банно-прачечное обеспечение личного состава; с сентября отсутствуют средства на оплату коммунальных услуг, и Вооруженные силы не будут подготовлены к зимнему периоду.

«Ассигнования на подготовку войск и сил, которые являются основой оборонного бюджета, вынесены на четвертый квартал, а весь предыдущий период Вооруженные силы абсолютно не занимались боевой и оперативной подготовкой», - отметил А.КУЗЬМУК.

Также, по его убеждению, «проведение непонятного парада вычеркнуло три месяца из подготовки ВСУ и вымыло средства, на которые они могли повышать свой боевой потенциал».

Генерал армии подчеркнул, что проектом госбюджета на 2010 год также предусмотрено недостаточно средств на финансирование нужд ВСУ.

«Но она (ситуация с финансированием) является более драматичной. Ведь минимальная потребность, которая в текущем году составляет 18 млрд. гривен, на следующий год увеличилась до 19,8 млрд., и будет продолжать расти в арифметической прогрессии», - объяснил А.КУЗЬМУК.

Он также отметил, что сегодня полностью сорвано выполнение государственных программ развития Вооруженных сил Украины на период до 2011 года, развития вооружения и военной техники и перехода на комплектование армии военнослужащими контрактной службы.

В связи с этим А.КУЗЬМУК отметил, что предложенный в марте 2009 года оппозиционным правительством план функционирования ВСУ в кризисный период не был учтен руководством государства и сегодня уже не решает насущных потребностей армии.

«Сегодня я ставлю вопрос по другому: отмену государственных программ относительно Вооруженных сил и введение в действие плана их функционирования в течение кризисного периода уже до 2015 года. Настолько драматичной является ситуация», - сказал политик.

Также, по его мнению, «нынешняя власть не может и не хочет полагаться на собственные силы, поскольку разрушает обороноспособность государства и одновременно апеллирует к мировому содружеству в поисках каких-то гарантий безопасности, в частности, учитывая участие в НАТО, чего не будет».

А.КУЗЬМУК считает, что на современном этапе власть искусственно создала угрозу для безопасности государства.

«Если государство политически, экономически, морально ослаблено изнутри – то эти факторы являются искушением для внешних сил», - сказал А.КУЗЬМУК.