Кабмин предлагает изменить структуру высшего образования

Кабинет министров одобрил предложенный Министерством образования законопроект о внесении изменений в Закон «О высшем образовании».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства образования и науки, соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства

По данным Минобразования, этим проектом закона определены такие типы высших учебных заведений: университет (классический, профильный), академия, колледж, профессиональный колледж и определены требования для них.

Внесены существенные изменения в структуру высшего образования; изъяты образовательные уровни высшего образования (неполное высшее образование; базовое высшее образование; полное высшее образование).

Включен образовательно-научный уровень доктора философии, изъят образовательно-квалификационный уровень специалиста.

Изъято понятие уровней аккредитации высших учебных заведений.

В новой редакции изложена статья 26 «Национальное высшее учебное заведение», где для национальных высших учебных заведений существенно расширена автономия и академические свободы.

С целью дальнейшего развития автономии и общественного самоуправления высших учебных заведений в управленческие структуры вузов разных уровней включены представители от органов студенческого самоуправления (не меньше десяти процентов).

В статью 44 включена норма об обязательности прохождения внешнего независимого оценивания знаний лицами, желающими получать высшее образование на базе полного общего среднего образования.

Установлен ряд новых норм финансовой деятельности высших учебных заведений: предоставлено право открывать счета, в том числе депозитные, пользоваться банковскими кредитами, не применять тендерные процедуры на получение высшего образования, устанавливать размеры платы за обучение.

Законопроектом предусмотрено содействие академической мобильности студентов, которые обучаются по общим с зарубежными высшими учебными заведениями программам.

Как отметил министр образования и науки Иван ВАКАРЧУК, представляя законопроект, “без этих изменений, как бы мы ни подбадривали себя криками, мы не войдем в образовательное пространство Европы».

В то же время министр заметил: «Мы должны придерживаться единых требований к организации вступительной кампании, независимо от статуса или формы собственности учебного заведения. Общество не воспримет уже ни расширения категорий льготников, ни особых абитуриентов для каждого учебного заведения отдельно, ни других модификаций».