Чешские дипломаты в Украине погорели на телефонной афере?

Антикоррупционная полиция Чехии проверяет законность методов, к которым прибегали работники Посольства страны в Киеве и Генерального консульства Чехии во Львове, выдавая въездные визы гражданам Украины.

Следователей больше всего интересует, как действовала система телефонного заказа виз и кто непосредственно причастен к ее введению, передает “Немецкая волна”.

Объектом внимания детективов антикоррупционной полиции стали главные представители чешской дипломатии, а именно – посол Чехии в Украине Ярослав БАШТА и генеральный консул во Львове Ладислав ГРАДИЛ.

Каждый звонок во львовское консульство стоил абоненту 310 крон, а деньги шли на счет частного чешского агентства, которое, вопреки правилам, Посольство выбрало без конкурса, отмечается в сообщении. Ранее системы телефонного заказа виз работали в пяти дипломатических представительствах Чехии за рубежом и везде ими занимались международные компании. Исключение по неизвестным причинам было сделано для Украины.

Анонимный источник из чешского Министерства иностранных дел сообщил, что роль киевского посла Я.БАШТЫ в телефонной афере недостаточно понятна, но львовский консул Л.ГРАДИЛ не мог не знать, что упомянутая система является системой незаконного взимания средств.

Чешское дипломатическое ведомство заявило, что не будет комментировать визового скандала и не будет объяснять, по какой причине Л.ГРАДИЛ оказался вне штата Министерства. Представитель антикоррупционной полиции также сказал, что по тактическим соображениям они не будут обнародовать детали следствия.