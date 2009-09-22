Квартирное мошенничество в Киеве: инвесторы обратились в ГПУ и МВД

Обманутые инвесторы, которые внесли средства в так и неначатое строительство по ул. Ереванской, 18-а, в Соломенском районе г. Киева, просят правоохранительные органы активизировать расследование данного дела.

Об этом говорится в переданном УНИАН открытом письме 34-х инвесторов ООО „Стабил” к генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО, прокурору города Киева Евгению БЛАЖИВСКОМУ, министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО, начальнику ГУ МВД Украины в г. Киеве Виталию ЯРЕМЕ, председателю Апелляционного суда города Киева Антону ЧЕРНУШЕНКО и председателя Шевченковского районного суда города Киева Ирине ТЕЛЬНИКОВОЙ.

“Мы, 34 инвестора (пайщики) ООО „Стабил”, в 2005-2006 гг. инвестировали в строительство жилого дома со встроенными помещениями и подземными автостоянками по ул. Ереванской, 18-а, в Соломенском районе г. Киева свыше 17 млн. грн.”, - говорится в открытом письме.

Строительство должно было проводиться на земельном участке, который выделен Службе безопасности Украины решением Киевского городского совета от 27 мая в 2004 г. № 281-2/1491 и который арендуется СБУ, согласно договору аренды от 6 октября 2004 г. сроком на 5 лет. 10 февраля 2005 г. СБУ заключила с ООО «Стабил» договор № 19/3-30-ж17 паевого участия в строительстве жилого дома по ул. Ереванской, 18-а, в Соломенском районе г. Киева. Согласно настоящему договору, ООО «Стабил» должно было предоставить для СБУ в собственность жилую площадь в этом доме или в других домах, отмечают авторы письма.

По их информации, ООО „Стабил” стало активно привлекать средства от населения. При выборе застройщика решающим для инвесторов было то, что арендатором земельного участка, а также стороной договора паевого участия в строительстве дома является СБУ, которая, по последним данным, все же получила определенную жилую площадь в других домах.

Однако на сегодня строительство так и не начато. Более того, в конце 2007 года сменились владельцы общества, отмечают инвесторы.

Как говорится в письме, “в ходе многочисленных встреч с новым руководством общества нам сообщали, что ООО «Стабил» обанкротилось и привлеченных от инвесторов средств (в размере более чем 17 млн. грн.) нет, поэтому строительство может не начаться вообще. Двум инвесторам, которые выиграли судебные дела, средства вернули в июне 2008 года, остальным – и с решением суда, и без него – не возвращают, мол, денег нет и неизвестно, когда появятся. Следовательно, налицо квартирное мошенничество. То есть, новые учредители ООО «Стабил» уклоняются от строительства и возвращения средств инвесторам. Старые же учредители и их представитель, который действовал по доверенности, - вывели средства из компании, перечислив их на субъектов предпринимательской деятельности, которые либо имеют признаки фиктивности, либо зарегистрированы их прямыми родственниками”. По словам авторов письма, все фигуранты дела известны и живут или находятся в г. Киеве, известны фирмы, на счета которых направлялись средства. Более того, учредителями всех фирм являются одни и те же люди, связанные родственными узами.

Таким образом, говорится в письме, “должностные лица ООО „Стабил” под предлогом инвестирования жилого дома по адресу: г. Киев, ул. Ереванская, 18-а, в нарушение требований ст. 4 Закона Украины „Об инвестиционной деятельности”, без получения соответствующей лицензии и регистрации общества как финансового учреждения получили от физических лиц денежные средства в сумме свыше 17 млн. грн., которые присвоили”.

Они сообщают, что по этому факту 28 ноября 2006 года прокуратурой Шевченковского района г. Киева возбуждено уголовное дело № 60-1976 по признакам преступления, предусмотренного ст. 191 ч. 5 Уголовного кодекса Украины. На сегодня указанное уголовное дело находится в производстве следственного отдела Шевченковского РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве. По имеющимся данным, на сегодняшний день допрошены потерпевшие, учредители, другие свидетели. А поскольку один из бывших руководителей ООО “Стабил” уклонялся от следствия, он в конце июля с.г. объявлен в розыск. Пытаясь избежать ответственности, он переехал в Российскую Федерацию, время от времени наведываясь к семье в г. Киев (хотя официально расторг брак). 16 сентября с.г. его задержан во время пересечения украинско-российской границы. 18 сентября с.г. судебным решением, несмотря на серьезное давление адвокатов и родственников задержанного, избрана мера пресечения – арест, сообщают авторы открытого письма. В то же время они отмечают, что за задержанным «стоят» очень влиятельные лица, в том числе и из правоохранительных органов и СБУ, которые будут “пытаться всячески оказывать давление на органы следствия и судебные органы с тем, чтобы его освободить из-под стражи и дать возможность оставить пределы Украины”.

34 инвестора ООО „Стабил” просят руководителей ГПУ, МВД и судов “взять указанное уголовное дело на личный контроль, принять безотлагательные меры по активизации ее расследования с целью привлечения виновных лиц к ответственности, установленной действующим законодательством Украины, а также возмещению причиненного вреда гражданам Украины путем возвращения средств с соответствующей компенсацией, предусмотренной договорными обязательствами”.