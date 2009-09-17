В каждом министерстве будет спецподразделение

Министерства и ведомства не возражают против создания в своих структурах антикоррупционных подразделений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил уполномоченный правительства по вопросам борьбы с коррупцией Юрий СУХОВ сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Информация, распространенная СМИ о возражениях министров, не соответствует действительности. Этот проект прошел предварительное согласование в 26 ведомствах, 4 из которых согласовало это решение без замечаний, а остальные 22 – не имели категорических возражений против создания подразделений внутреннего контроля», - сказал Ю.СУХОВ.

В то же время, по его словам, были высказаны разные замечания, которые сейчас прорабатываются.

«Ни одного возражения нет. Более того, закон о принципах предупреждения и противодействия коррупции, который вступит в силу с 1 января 2010 года, как раз и предусматривает в статье 3, что выявление и предупреждение коррупции в центральных органах власти осуществляют соответствующие подразделения, которые как раз мы и предлагаем создать в виде подразделений внутреннего контроля», - подчеркнул уполномоченный правительства.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября начальник Главного управления государственной службы Украины Тимофей МОТРЕНКО не исключил, что решение правительства о создании во всех органах исполнительной власти антикоррупционных подразделений может привести к возникновению конфликтов интересов. “С моей точки зрения, в разрезе полномочий Управления госслужбы, чем больше таких органов, тем лучше. А вот достаточно ли будет у них полномочий, учитывая то, что способ их назначения будет означать для министра, что он не влияет на это подразделение, - не будет ли здесь заложен конфликт? Я думаю, что, скорее всего, способствовать решению такого рода вопросов можно на законодательном уровне”, - сказал Т.МОТРЕНКО.