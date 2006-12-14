Совет СНБО теперь будет заседать строго по расписанию

15 декабря состоится очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом говорится в решении СНБО от 17 ноября 2006 года «О проведении заседаний Совета национальной безопасности и обороны Украины», которое сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО утвердил своим указом.

Текст указа размещен на официальном сайте главы государства.

Также, согласно решению СНБО от 17 ноября, следующие заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины будут проводиться каждую третью пятницу месяца.

Начало заседаний СНБО определено в 14.30.