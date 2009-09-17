В девяти городах Украины начались дни "Альянс Франсез"

С 15 по 26 сентября в девяти городах Украины пройдут дни общественных организаций “Альянс Франсез”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в Украине Жак ФОР.

По словам посла, дни “Альянс Франсез” проводятся с целью ознакомления украинцев со сферами и направлениями деятельности Альянсов в Украине. Планируется провести дни открытых дверей в помещениях Альянсов, чтобы каждый желающий смог ознакомиться с деятельностью организаций.

“Цель проведения этих мероприятий - ближе ознакомить украинцев с Францией”, - сказал Ж.ФОР.

В рамках дней в Украине будут проведены бесплатные уроки французского языка для начинающих, конкурсы, выставка о Париже, которую представит галерея “Плиссон”, и показан фильм о Франсуазе Саган “Саган” (2008 г.).

Посетители “Дней Альянсов”, кроме информации об “Альянсе Франсез”, еще смогут получить поощрительные подарки. Обладатели первых трех мест конкурса “Шерше ля Франс!” также получат подарки: 1-я премия - 6 месяцев бесплатного обучения французскому языку в “Альянс Франсез” своего города, 2-я премия - флакон французских духов, 3-я премия - бутылка коньяка Hennessy X.O.

На сегодня в Украине 9 организаций, которые выполнили условия парижского “Альянс Франсез”, в частности, демократичность функционирования, получили официальное признание как “Альянс Франсез”. Кроме курсов французского языка и культурных мероприятий, эти общественные организации оказывают поддержку в преподавании языка (последипломная подготовка преподавателей французского языка, предоставление учебных материалов), информируют о современной Франции, в частности, о возможностях получения образования в этой стране.

Дни “Альянс Франсез” пройдут в Днепропетровске, Запорожье, Одессе, Симферополе, Севастополе, Луганске, Харькове, Львове, Ривном.

В Киеве “Дни Альянсов” не будут проводиться, поскольку в столице функционирует Французский культурный центр.

Справка УНИАН. Основанный в Париже в 1883 году “Альянс Франсез” является неприбыльной организацией, задача которой заключается в распространении французского языка и культуры в мире.

На сегодня в мире существует 1040 “Альянс Франсез”, созданных по примеру парижского.