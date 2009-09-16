Куницын предрекает Партии регионов провальное будущее

Руководитель Севастопольской городской государственной администрации, лидер фракции «Крым» в Верховной Раде автономии Сергей КУНИЦЫН считает, что Партия регионов потеряла большинство в крымском парламенте.

Как говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы С.КУНИЦЫНА, об этом свидетельствует сегодняшнее пленарное заседание крымского парламента.

«Сегодняшнее заседание показало, что реально большинство Партия регионов потеряла», - отметил депутат.

С.КУНИЦЫН считает сессию «безусловно нелегитимной». «Она была проведена с нарушениями всех норм регламента, - отметил он. - Я таких чудес не видел даже в бытность Леонида ГРАЧА председателем Верховной Рады Крыма, чтобы одним решением утверждалась повестка, постановления, без создания секретариата сессии и соблюдения норм регламента, причем никто не может понять, а что, в конце концов, было принято на сессии».

Лидер фракции «Крым» предполагает, что оппозиция обжалует в суде решения, которые принимались на сессии.

Кроме того, С.КУНИЦЫН назвал «глубочайшей ошибкой» решение исключить народного депутата Василия КИСЕЛЕВА из Партии регионов, отметив также, что уход из ПР некоторых лидеров Русской общины Крыма негативно скажется на ее рейтинге. «Я глубоко убежден, что ни Виктор ЯНУКОВИЧ, ни руководство партии недооценивают ситуацию, так как они потеряют, если уже не потеряли, с учетом выхода ключевых фигур Русской общины Крыма из Партии регионов, от двух третей до трех четвертых партийцев», - отметил он.

По словам С.КУНИЦЫНА, если Крым рассматривался Партией регионов как один из своих оплотов и должен бы быть в тройке по голосованию на выборах, то «сейчас здесь будет просто провальная ситуация».

Как сообщал УНИАН, в крымском парламенте обострилась ситуация между сторонниками и противниками спикера Анатолия ГРИЦЕНКО.

В начале сентября А.ГРИЦЕНКО вернул группе депутатов-оппозиционеров документы с требованием созвать в сентябре внеочередную сессию для рассмотрения вопросов о его отставке и отчете Совета министров автономии, сославшись на то, что они подготовлены с нарушением регламента.

Сегодня, 16 сентября, депутаты-оппозиционеры блокировали президиум, однако спикер с трибуны за несколько минут провел очередное пленарное заседание парламента. Вопросы повестки дня, касающиеся социально-экономической жизни Крыма, сторонники А.ГРИЦЕНКО приняли «пакетом». Оппоненты спикера считают, что заседание прошло с грубыми нарушениями регламента.