Киевводоканал предупреждает: столица может остаться без воды

ОАО «АК «Киевводоканал» предупреждает потребителей о возможном вынужденном прекращении водоснабжения из-за долгов.

Об этом говорится в обнародованном заявлении пресс-службы ОАО «АК «Киевводоканал».

«В случае сохранения тенденции к увеличению дебиторской задолженности ОАО «АК «Киевводоканал» будет лишен возможности предоставлять киевлянам услуги по водоснабжению и водоотводу», - сказано в заявлении.

Согласно данным «Киевводоканала», с начала года, по состоянию на 15 сентября предприятие недополучило средства за предоставленные бюджетным учреждениям услуги централизованного водоснабжения и водоотвода в сумме 8,6 млн. грн. За тот же период на закупку реагентов для очистки воды и горюче-смазочных материалов потрачено 7,055 млн. грн.

В частности, учреждения, финансируемые из государственного бюджета, задолжали за услуги централизованного водоснабжения 2,58 млн. грн., учреждения, финансируемые из городского бюджета, - свыше 3 млн. грн.; учреждения, финансируемые из районного бюджета, - 3,05 млн. грн. Самая большая задолженность сложилась по Соломенскому району - 43% неуплат.

“Поскольку в числе наибольших должников находятся заведения здравоохранения и образования, всю ответственность за состояние расчетов ОАО «АК «Киевводоканал» перекладывает на государственных должностных лиц, в чьих руках находятся рычаги бюджетных расчетов”, - отмечается в заявлении “Киевводоканала”.

На предприятии подчеркивают, что “бездеятельность и недальновидность” чиновников сегодня не только вредит производственно-хозяйственной деятельности ОАО «АК «Киевводоканал», но и подвергает техногенной опасности всех жителей столицы, поскольку в условиях нехватки средств на закупку топлива предприятие не сможет оперативно проводить аварийные работы, а из-за нехватки реагентов для очистки речной воды вообще не имеет права поставлять киевлянам несоответствующую требованиям ГОСТ питьевую воду.