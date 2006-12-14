Райотдел милиции будет судиться с Червоненко

Сотрудники Ореховского райотдела милиции УМВД Украины в Запорожской области намерены подать в суд на председателя Запорожской облгосадминистрации Евгения ЧЕРВОНЕНКО, который в апреле 2006 г. на пресс-конференции обвинил их в изнасиловании 14-летнего подростка.

Об этом в интервью УНИАН сообщил начальник УМВД Украины в Запорожской области Виктор ОЛЬХОВСКИЙ.

"Это было не обвинение, а не проверенная информация. И закончилось все "пшиком": прокуратура провела расследование и установила, что никакого изнасилования не было. Просто два пацана договорились "устроить ментам" за то, что они их постоянно задерживают и отводят в интернат. Вот и вся ситуация. Сейчас наши сотрудники говорят, что после того, как будет завершено расследование, будут подавать в суд, так как их опозорили на всю Украину", - рассказал В.ОЛЬХОВСКИЙ.

Справка УНИАН. 14 апреля на пресс-конференции в Запорожье председатель Запорожской облгосадминистрации Е.ЧЕРВОНЕНКО, заявил, что "в Ореховском районе Запорожской области произошел вопиющий случай - 28 ноября 2005 года 14-летнего подростка изнасиловали в помещении Ореховской криминальной милиции по делам несовершеннолетних".