Мать Гонгадзе хочет провести частную экспертизу черепа

Леся Гонгадзе намерена провести частную экспертизу черепа, который мог принадлежать ее сыну. Об этом в интервью «Немецкой волне» сообщила мать журналиста.

Леся Гонгадзе сообщила, что владеет дополнительным биологическим материалом для исследования, и будет требовать у Генпрокуратуры образцов найденных фрагментов.

Генеральная прокуратура настаивает на захоронении остатков «таращанского тела», говорит мать погибшего журналиста. Несколько дней назад представитель прокуратуры обратился к матери с просьбой определиться. Впрочем, Леся Гонгадзе сообщила, что хочет обязательно осмотреть найденный череп, местонахождение которого указал Алексей Пукач.

Она говорит, что желает заказать экспертизу останков частно, а для исследования предоставит новые материалы. «У меня есть биологический материал, который я привезла из Тбилиси. Это зубы маленького Гии. Безусловно, это должно дать стопроцентный результат. Я буду частно это делать, для себя...».

Кто именно будет делать экспертизу, мать еще не определилась, но немногие согласятся за это взяться, допускает Леся Гонгадзе. Мать убитого журналиста также сообщила, что боится за свою жизнь, поскольку, по ее словам, экспертиза может расставить все точки над «і». Но это - единственный путь к захоронению, которое успокоит совесть, говорит Леся Гонгадзе.

Перспективы в расследовании дела она не видит и очень скептически относится к возможности наказания тех, кто препятствует делу. И еще больше она не верит в выявление заказчиков убийства. В планах матери также есть встреча с генпрокурором.

Как известно, летом этого года Генпрокуратура Украины подтвердила, что в Белоцерковском районе Киевской области были найдены фрагменты человеческого черепа, который, по мнению следствия, принадлежит Гонгадзе. Впоследствии украинские судмедэксперты подтвердили, что череп принадлежал Георгию Гонгадзе.

16 сентября исполняется девять лет со дня исчезновения журналиста.