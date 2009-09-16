Кабмин: норма дивидендов на всех предприятиях должны быть 30%

Правительство предлагает обязать предприятия всех форм собственности выплачивать своим акционерам дивиденды в размере 30% прибыли.

Как передает корреспондент УНИАН, такая норма, по словам и.о. министра финансов Игоря УМАНСКОГО, содержится в проекте Государственного бюджета на 2010 год.

«Каждый год государство, в том числе как один из акционеров и собственник целого ряда объектов государственной собственности, определяет политику в отношении получения дивидендов на корпоративные права государства. Этот проект бюджета не имеет отличий в этой части: мы предлагаем определить на уровне 30% чистой прибыли, как задание для государственного сектора, – направить на выплату дивидендов. Кроме того, мы в "Заключительных положениях" предлагаем эту же норму распространить на предприятия всех форм собственности», - сказал И.УМАНСКИЙ в ходе обсуждения проекта бюджета на 2010 год с общественностью в Украинском доме.

Таким образом, отметил он, дивиденды гарантированно смогут получать не только акционеры госпредприятий, но и предприятий других форм собственности, в том числе и миноритарные акционеры, которые получили акции предприятий в результате «массовой, ваучерной приватизации» и до сих пор не получали таких дивидендов.

«Норму в 30% чистой прибыли на выплату дивидендов мы предлагаем распространить на всех субъектов», - сказал И.УМАНСКИЙ.

В свою очередь премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО положительно отозвалась о введении такой нормы, предложенной Министерством финансов, отметив, что в Украине до 13 млн. людей стали миноритарными акционерами в результате ваучерной приватизации, и с момента приватизации никто из них не получал дивидендов. «Это абсолютное нарушение прав миноритарных акционеров», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.