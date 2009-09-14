Трактор задавил мужчину, копавшего картофель
22:26, 14 сентября 2009Общество
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Трагедия произошла на Львовщине
В селе Монастырец Жидачевского района Львовской области трагически погиб житель Ивано-Франковской области, приехавший к своему родственнику помогать собирать урожай картофеля.
Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Львовской областной госадминистрации, когда мужчина копал картофель на огороде, на него наехал трактор, который буквально подмял его под себя.
«Трактор стоял незаведенный и сам покатился с горки, поскольку, как было установлено, в нем была неисправной тормозная система», - отмечается в сообщении.
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