Афера на Киевщине: районные «шишки» украли земли на 2 миллиарда

В Киевской области на территории Требуховского сельского совета Броварского района выявлен факт мошеннического завладения земельным участком площадью 355 га, рыночная стоимость которого составляет около 2 млрд. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины, по указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам подлога и использования поддельных документов при совершении мошенничества, легализации имущества, полученного преступным путем, создания фиктивных предприятий (ч.2,3 ст.358, ч.4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Украины).

Так, по данным ГУБОП, в 2008 году по предварительному сговору работники Управления земельных ресурсов и Государственного земельного кадастра Броварского района, работник СБУ, бывший судья, другие лица создали ряд фиктивных предприятий, после чего подделали решения одного из районных судов Киевской области, на основании которых оформили на фиктивные предприятия право собственности на 355 га земель.

Фактические же владельцы земли, а это 1407 пайщиков КСП «Требуховское», когда обратились в управление земельных ресурсов с просьбой предоставить разрешение на разработку технической документации на земельные участки, узнали что кадастровые номера на их земли присвоены «юридическим лицам», подчеркнули правоохранительные органы.

С целью сокрытия преступления, легализации имущества, достижения преступным путем, и создания добросовестного владельца, злоумышленники в течение июня-сентября 2008 года трижды организовали перепродажу отмеченных земельных участков с использованием около 8 новых фиктивных предприятий. Также за этот период трижды изготовлялась техническая документация и около 200 актов права собственности на земельные участки.

Кроме этого, по данным ГУБОП, в Управлении земельных ресурсов и кадастра района под видом проведения выемок документов работниками милиции, злоумышленники похитили все первичные документы, касавшиеся мошеннического оформления права собственности на земельные участки.

На данное время Главным следственным управлением МВД Украины проводятся мероприятия, направленные на установление фактических заказчиков отмеченной земельной аферы и других лиц, причастных к совершению отмеченных преступлений. Девяти участникам этой махинации предъявлены обвинения, сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД.