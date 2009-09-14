В Киев привезли Почаевскую чудотворную икону Божьей Матери.

Как передает корреспондент УНИАН, святыню привезли в столицу в рамках торжеств по случаю 450-летия ее принесения на Волынь.

Верующие встретили чудотворный образ на Железнодорожном вокзале и крестным ходом пронесли к Киево-Печерской Лавре. Шествие со святыней прошло по центральным улицам столицы. По оценкам правоохранителей, в крестном ходе приняли участие около 10 тыс. человек.

В Киево-Печерской Лавре Почаевскую икону встретили Предстоятель Украинской православной церкви Митрополит ВЛАДИМИР и духовенство. Перед Успенским собором отслужили молебен, после которого икону перенесли в Трапезный храм, где все желающие могли приложиться к ней.

По окончании молебна, в своем обращении к присутствующим, Митрополит ВЛАДИМИР выразил надежду, что пребывание Почаевской иконы Божией Матери в разных уголках Украины поможет преодолеть церковный раскол и объединит украинский народ.

«Сегодня Сама Царица неба и земли прибыла в Киев, чтобы вместе с нами прославить Ее сына и (верующие имели возможность - УНИАН) помолиться друг за друга. У нас есть Матерь Божия, у нас и есть чудотворная сила, которую Ей дал Господь», - сказал Митрополит ВЛАДИМИР.

Около полуночи в Трапезном Храме состоялась литургия с молебном и чтением акафиста Почаевской иконе Божьей Матери. Этой же ночью бесценную реликвию перенесли в Храм Всех святых, который находится на месте строительства кафедрального собора Христова Воскреcения (ст. м. Лыбедская, Железнодорожное шоссе, 3).

Как сообщили в пресс-офисе УПЦ, ежедневно в 9.00 в этом храме будет начинаться Божественная литургия, после которой перед Почаевской иконой Божьей Матери будут служить молебен. Также молебен с акафистом Пресвятой Богородице будут служить в 14.00, 16.00, 18.00. Икона пробудет в Киеве до 21 сентября.

22 сентября чудотворную икону повезут в Канаду, где к ней смогут приложиться верующие в Торонто, Монреале, Оттаве, Ванкувере, Калгари, Эдмонтоне, Риджайне и Виннипеге. 11 октября Почаевская икона вернется в Киев в Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру, а с 15 октября начнется Всеукраинский крестный ход по Украине. Перед тем, как вернуться в Почаев, святыня побывает в Москве.

Как сообщал УНИАН, 5 августа в Свято-Успенской Почаевской Лавре проходили торжества по случаю 450-летия принесения Почаевской иконы Божьей Матери на Волынь.

Справка УНИАН. Чудотворная Почаевская икона Божьей Матери - одна из наиболее почитаемых православной церковью. Сохраняется в Почаевской Лавре (г.Почаев Кременецкого района Тернопольской области).

Икона написана масляными красками в византийском стиле на доске из липы. Она изображает Мать Божью по пояс с Богодитям на правой руке. Также на иконе изображены святые: пророк Илья, мученик Мина, первомученик Стефан, преподобный Авраамий. Снизу - святые женщины: Параскева, Екатерина, Ирина-дева.

Согласно преданию, оригинал иконы никогда не должен покидать границы обители. В поездках и крестных ходах за пределами Почаевской Лавры участвует чудотворная копия иконы, которая датируется тем же временем, что и оригинал.

В 1597 году монастырю икону подарила богатая вдова Анна Гойская, которая владела Почаевом во второй половине XVI века. В свое время в знак благодарности за сердечный прием эту икону Анне подарил греческий митрополит Неофит. А.Гойская просила Пречистую об исцелении слепого от рождения брата Филиппа. И произошло чудо - он прозрел. После такого чуда А.Гойская с крестным ходом перенесла ее на Почаевскую гору для общего поклонения и щедро наделила монастырь землями.

В 1866 году для чудотворной иконы была изготовлена риза из золота. Для украшений использованы драгоценные камни.