На Сумщине 86-летний дедушка убил свою сестру

В Глуховском районе Сумской области 86-летний дедушка железным прутом до смерти забил свою 84-летнюю сестру.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГУ МВД Украины в Сумской области, в дежурную часть Глуховского городского отдела ГУ МВД поступило сообщение от фельдшера села Шевченковое о совершенном убийстве. На место события немедленно прибыла следственно-оперативная группа.

Увиденное поразило даже бывалых оперативников. На полу лежало бездыханное тело старенькой бабушки, а на ее голове и теле стражи порядка насчитали 13 ран, которые нанес железным прутом убийца. Еще большее удивление работников милиции вызывало лицо, подозреваемого в убийстве. Им оказался 86-летний брат убитой, сообщили в пресс-службе.

В селе эта семья пользовалась уважением среди односельчан. У деда три взрослых сына и дочь, которые воспитывают своих детей, работают. Дед занимался хозяйством, посещал церковь.

Как выяснилось позже, такому драматическому финалу предшествовал обычный спор между стариками. Откуда взялась такая злость на сестру – старик объяснить не может.

По данному факту милиция возбудила уголовное дело, ведутся следственные действия. Подозреваемый находится под стражей.