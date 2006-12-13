Жванецкому не нравится, куда уходит Верка Сердючка

Бывший одессит, нынешний житель Москвы, мэтр российской сатиры Михаил Жванецкий на днях встречался со студентами Киевского института культуры, пишет газета «Сегодня». И среди прочего раскритиковал поведение украинского коллеги Андрея Данилко.

«Очень высоко ценю талант Данилко, и считаю его одним из лучших артистов Украины. – сказал Жванецкий. – Даже по сравнению со сверхпопулярным проектом «Комеди-клаб», я ценю Данилко гораздо выше – он талантлив, а ребята из «клаба» просто смешны. Но в последнее время мне не нравится то, куда он уходит. Когда у нас недавно был сборный концерт в Ялте, то только возле дверей Данилко стояла охрана. А охрана не только не дает возможности войти, она также лишает возможности выйти. Поэтому я не знаю, к чему приведет этот путь Андрея».