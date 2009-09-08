Тимошенко берется за такси и маршрутки

Кабинет министров Украины в ближайшее время намерен навести порядок на рынке перевозки пассажиров легковым автотранспортом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на «горячей» телефонной линии с предпринимателями премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что уже на следующее заседание правительства планируется вынести проект постановления относительно наведения порядка на рынке пассажирских перевозок.

«Мы готовимся завтра на заседании правительства принять 27 решений, которые подготовлены Советом предпринимателей, Госкомпредпринимательства, и как раз этот проект постановления направлен на то, чтобы сделать рынок перевозок частным транспортом, по сути, рынок такси, свободным от незаконных перевозок, перевозок без лицензии», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что проект документа разработан с учетом пожеланий самих таксистов, и пригласила на завтрашнее заседание Кабинета министров руководство Ассоциации автоперевозчиков.