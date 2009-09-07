ГПУ хочет, чтобы экспертизу фрагментов черепа Гонгадзе провели в США

В Генеральной прокуратуре Украины надеются, что ДНК-экспертизу фрагментов черепа журналиста Георгия Гонгадзе будут проводить американские эксперты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Киеве сообщил генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО.

По его словам, пока не известно, кто из иностранных экспертов будет проводить эту экспертизу. «Мы сейчас проводим эту работу. Мы хотим, чтобы ее провели в США. Сейчас проводим эту подготовительную работу, чтобы были специалисты из Соединенных Штатов Америки. Там мы хотим провести эту экспертизу», - сказал А.МЕДВЕДЬКО.

В то же время, на вопрос, как долго будет расследоваться дело Гонгадзе, генпрокурор ответил: «В зависимости от следствия, в зависимости от времени, которое необходимо будет для того, чтобы мы провели экспертизу. Дело, оно не столько зависит от следователя по интенсивности работы, сколько зависит от времени, которое будет нужно на проведение экспертизы».

Справка УНИАН. Убийство Г.Гонгадзе было совершено осенью 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве журналиста трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и уголовной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый – бывший начальник Главного управления уголовного розыска Департамента внешнего наблюдения МВД Алексей ПУКАЧ – находился в розыске с 2005 года.

21 июля с.г. в селе Молочки Чудновского района Житомирской области А.ПУКАЧ был задержан.

После его задержания заместитель председателя СБУ Василий ГРИЦАК сообщил, что А.ПУКАЧ назвал заказчиков убийства Г.Гонгадзе и пообещал указать следователям место, где находится голова журналиста.

28 июля в Белоцерковском районе Киевской области неподалеку от села Сухолесы следственно-оперативная группа нашла фрагменты черепа. На следующий день началась экспертиза останков черепа.

Как заявила адвокат вдовы Г.Гонгадзе Мирославы Валентина ТЕЛИЧЕНКО, украинские эксперты установили, что эти фрагменты костей черепа принадлежат убитому журналисту.