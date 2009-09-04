Количество отравившихся детей в Джанкое возросло до 137

Количество госпитализированных детей в крымском городе Джанкой с предварительным диагнозом «гастроэнтероколит» возросло до 137 человек.

«На 16 часов – 137 человек», – сообщил по телефону корреспонденту УНИАН первый заместитель министра здравоохранения Крыма Сергей ГАВРИЛЕНКО.

Среди 137-ми детей один ребенок – в тяжелом состоянии, в реанимации. 39 дошколят находятся в состоянии средней тяжести (из них интенсивное лечение проходят 35 человек), 97 – легкой степени.

Госпитализированы дети из 8-ми детсадов – № 1, 5, 6, 7, 9, 14, 16, 38.

«Задача медиков – максимально выявить (детей с недомоганием), пусть их будет максимально много, но каждый должен быть на учете», – отметил С.ГАВРИЛЕНКО, добавив, что если «кого-то мы сейчас не обнаружим», то завтра ребенок может быть в тяжелом состоянии.

В джанкойской больнице, куда привозят дошколят, достаточно медикаментов, растворов и коек. «В общей сложности на всякий случай подготовлены 250 коек», – отметил замминистра.

Как сообщал УНИАН, первый ребенок был госпитализирован в больницу в 8.00 3 сентября с симптомами: температура, понос, рвота.

Продолжается расследование причин отравления. По факту отравления детей прокуратура возбудила уголовное дело.

На место происшествия прибыли министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ, министр здравоохранения АР Крым Сергей ДОНИЧ, комиссия Минздрава Украины по расследованию причин инцидента.

Кроме того, в связи с инцидентом Президент Виктор ЮЩЕНКО поручил генпрокурору Александру МЕДВЕДЬКО безотлагательно организовать расследование для выяснения причин, которые привели к чрезвычайной ситуации, и принять соответствующие меры реагирования.