Глава ФГИУ надеется вскоре отнять судостроительный завод у братьев Чуркиных

Председатель Фонда госимущества Украины Валентина СЕМЕНЮК в очередной раз высказала надежду на скорое возвращение Черноморского судостроительного завода (ЧСЗ) в госсобственность и возобновление контроля со стороны Фонда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЧСЗ, об этом она сообщила сегодня на открытом рабочем совещание с представителями Николаевского областного совета.

Главной темой совещания стал Черноморский судостроительный завод, приватизированный в 2003 году бизнесменами Игорем и Олегом ЧУРКИНЫМИ, а впоследствии неожиданно попавший в «черный список» предприятий, подлежащих реприватизации.

В.СЕМЕНЮК отметила, что на заводе отсутствует загрузка, сохраняется задолженность по зарплате и в Пенсионный фонд, что свидетельствует о невыполнении собственниками инвестиционных обязательств.

Как сообщила пресс-служба ЧСЗ, 10 октября т.г. был опубликован отчет, в котором значится, что 7 из 9 инвестиционных обязательств, зафиксированных в договоре купли-продажи 90,25% акций ГАХК «ЧСЗ» ОАО «Николаевская малотоннажная верфь» от 7 октября 2003 г. выполнены полностью, а для двух еще не наступил срок выполнения.

В частности, в части погашения заработной платы рабочим ГАХК «ЧСЗ» и перед Пенсионным фондом процент выполнения составляет около 700% (по обязательствам необходимо было заплатить 11,459 млн. грн., а фактически было выплачено 79,778 млн. грн.), а погашение просроченной задолженности по кредитам коммерческих банков произведено на 130% (необходимо было погасить 13,5 млн. грн., а фактически - 17,375 млн. грн.), что подтверждается актами проверок ФГИУ.

Как сообщал УНИАН, 24 октября 2006 г. Одесский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Николаевской области по делу о признании недействительным договора купли-продажи пакета акций ОАО ГАХК "Черноморский судостроительный завод" (ЧСЗ, г. Николаев) по иску прокурора Николаевской области в интересах Фонда госимущества Украины к ОАО «Николаевская малотоннажная верфь». Апелляционная жалоба Фонда госимущества Украины и апелляционное представление прокурора Николаевской области оставлены без удовлетворения.

Справка УНИАН. ГАХК «Черноморский судостроительный завод» специализируется на производстве судов полной грузоподъемностью до 105 тыс. тонн, а также проводит судовые котлы, механизмы и судовое оборудование.

Более чем 80% продукции ЧСЗ экспортируется.

По данным Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, к концу 2005 года 35,96% акций ЧСЗ принадлежало ОАО “Николаевская малотоннажная верфь”, 60,14% - “Шиппинг Текнолоджи Лимитед” (Канада). Предприятие контролируется предпринимателями Игорем и Олегом ЧУРКИНЫМИ.