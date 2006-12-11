Пройдет пресс-ланч на тему «Роль СМИ в борьбе с рейдерством»

12 декабря в 10:00 в помещении кофейни «Кафка» (Красноармейская 5а, Арена- Сити) пройдет пресс-ланч для прессы на тему «Роль СМИ в борьбе с рейдерством». Вниманию журналистов будут представлены такие темы для обсуждения:

- Рейдерство. Основные понятия процесса, классификация, противодействие.

- Роль СМИ в борьбе с рейдерскими захватами.

- СМИ, как эффективный инструмент влияния на административный ресурс и предотвращения коррупции.

- СМИ инструмент создания информационного поля и формирования общественного мнения по проблеме.

Мероприятие пройдет при участии ИКГ «BPT-Group», АК «Арцингер и Партнеры», компании «Днепропетровский маслоэкстракционный завод» (Бунге-Украина), ГКЦБФРУ.

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