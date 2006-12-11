Кабмин утвердил квоты на экспорт зерна до 30 июня 2007 года

Кабинет Министров Украины утвердил квоты на экспорт зерна до 30 июня 2007 года.

Текст соответствующего постановления (№1701 от 8 декабря 2006 г.) размещен на официальном cайте правительства.

В дополнении 1 к постановлению Кабмина №1701 утверждены объемы квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которых подлежит лицензированию до 30 июня 2007 г.

В частности, экспортная квота до 30 июня 2007 г. на пшеницу и смесь пшеницы и ржи (меслин) (кроме полбы) составляет 3 тыс. тонн, ячмень - 600 тыс. тонн, кукурузу - 500 тыс. тонн, рожь - 3 тыс. тонн.

Отмечается, что таможенное оформление полбы и семенной ржи осуществляется на основании листа-разъяснения Минагрополитики.

Постановление подписано премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и вступает в силу со дня опубликования.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины постановлением №1364 от 28 сентября 2006 г. ввел лицензирование экспорта зерна.

11 октября правительство приняло постановление о квотировании экспорта зерновых. До 31 декабря 2006 г. экспортные квоты установлены в объеме: пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин) - 400 тыс. тонн, ячмень - 600 тыс. тонн, кукуруза - 100 тыс. тонн, рожь - 3 тыс. тонн.