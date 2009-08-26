Массовое отравление солдат на Киевщине

Массовое пищевое отравление в Белой Церкви Киевской области.

Как передает 5 канал, в больницу попали почти 60 военнослужащих из местной механизированной бригады. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба Вооруженных Сил Украины. Там утверждают, жизни солдат в настоящее время ничего не угрожает, их состояние стабильно. По предварительным данным, военнослужащие отравились некачественной пищей.